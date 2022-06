Les Unes du jour, vendredi 3 juin: Pétrole : l'Opep ouvre les vannes tout en préservant son alliance avec la Russie

Kiosque

Après 100 jours, l’étau russe se referme sur le Donbass à la Une du Figaro

La Russie contrôle 20% du pays selon Kiev

Au 100e jour de la guerre en Ukraine Héroïques jusqu'à quand ?

Il y a désormais, au centième jour du conflit, l’étonnement teinté d’admiration de voir l’Ukraine résister encore au rouleau compresseur russe. Mais combien de temps peut-elle tenir ? La guerre va durer encore « de nombreux mois », estime le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

Écologie : malgré la « honte de voler », l’avion fait toujours rêver

L’été s’annonce excellent pour les compagnies aériennes, qui vont revenir pratiquement au niveau des réservations de 2019. Pour des raisons environnementales, la « honte de voler » commence néanmoins à se diffuser parmi les voyageurs. De l’irréductible au radical, portraits types des nouveaux usagers du ciel.

Anorexie, Boulimie…. L’Autre Epidémie à la Une de Libération

Troubles des conduites alimentaires: des anciens patients et leurs familles à la rescousse

Pour combler les manques dans la prise en charge des TCA, des personnes concernées se mobilisent. Et des associations ou plateformes de téléconsultation servent de relais pour les services spécialisés débordés

Ce que le cabinet de Borne révèle de Macron II

Teintés à gauche, orientés sur le social et l'écologie, les conseillers de la Première ministre révèlent son caractère, son parcours et les ambitions du second mandat

L'Opep ouvre les vannes du pétrole à la Une des Echos

L'Opep a décidé d'ouvrir un peu plus ses vannes. Elle a ainsi fait plaisir à Joe Biden sans pour autant lâcher Vladimir Poutine, alors que la rumeur courait qu'elle était prête à suspendre la Russie de ses objectifs de production de pétrole mensuels pour permettre à d'autres membres du cartel d'augmenter les leurs. Il ne s'agit donc pas d'un renversement d'alliance, d'un revirement politique - mais peut-être d'un premier pas.