Kiosque

Les quatre vérités de Macron, Europe, vaccination, réformes, élection à la Une du Parisien

Ce sont des mots qui, à coup sûr, vont marquer la campagne présidentielle. Des mots qui resteront sans doute gravés dans le quinquennat d’Emmanuel Macron. Et qui, depuis près de 21 heures mardi soir, chamboulent à tous les niveaux l’actualité politique.

Omicron : le variant qui change la donne à la Une du Figaro

Extrêmement contagieux mais nettement moins sévère que Delta, le variant bouleverse les prévisions épidémiologiques

Apple, la firme qui valait 3.000 milliards de dollars à la Une des Echos

Le chiffre a quelque chose d'irréel rapporté à la valeur d'une seule et unique entreprise. Lundi soir à Wall Street, le titre Apple a franchi très brièvement la barre des 3.000 milliards de dollars , soit plus que les PIB français ou britanniques, plus que la totalité de la valeur des entreprises du CAC 40.

Majorité : ces couacs qui lui coûtent à la Une de l'Opinion

Le lancement de la présidence française de l’Union européenne et la gestion de la crise sanitaire ont exposé les soutiens d’Emmanuel Macron à plusieurs tempêtes politiques début 2022. Pendant ce temps-là, le chef de l’Etat est toujours largement en tête des sondages

Un an après le Capitole Aux Etats-Unis, la démocratie en péril

Inféodé à Trump et soudé derrière le mythe de l’élection volée, le camp républicain accélère sa déstabilisation insidieuse des institutions. Nombre d’experts alertent sur le risque élevé de dérive autoritaire et de violences.

Réseaux sociaux, les nouvelles arènes politiques à la Une de La Croix

De Jean-Luc Mélenchon à Éric Zemmour en passant par Yannick Jadot, tous se prêtent au jeu des réseaux sociaux pour rallier le vote des jeunes, avec des fortunes diverses. Multipliant les courtes vidéos et les bons mots, les candidats espèrent politiser ces friches numériques qui bouleversent les codes de la communication politique.