Kiosque

Macron face au casse-tête de l'après Castex à la Une du Figaro

"Le Conseil des ministres de ce mercredi marquera a priori la fin du gouvernement Castex. «Tous les signaux concordent en ce sens», glisse un conseiller de l’exécutif. La semaine dernière, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avait fixé la date butoir du 13 mai, fin officielle du premier mandat d’Emmanuel Macron. Après un peu plus de deux semaines de flottement, les membres du gouvernement s’apprêtent bel et bien à faire leurs adieux. Jeudi soir, le premier ministre recevra à Matignon ses quarante ministres, ministres délégués et secrétaires d’État pour un dîner d’au revoir."

Production télé : le leader mondial entre en Bourse à la Une des Echos

Le producteur audiovisuel français Stéphane Courbit va coter à la Bourse d'Amsterdam, via un SPAC, sa société de production Banijay ainsi que Betclic. Il explique aux « Echos » les opportunités recherchées dans le secteur de la télévision et dans les paris en ligne.

La sécheresse arrive Eau Boulot ! à la Une de Libération

Nous ne sommes que début mai, et la sécheresse menace déjà la métropole. La recharge en eau des nappes phréatiques, qui a lieu entre septembre et mars, accuse un déficit de 20% cette année, particulièrement marqué dans le Grand Est, le nord de la région Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne, le Sud-Est, en Paca et en Corse.

Grippe aviaire, faire face au virus à la Une de La Croix

La France a commencé, mardi 10 mai, l’expérimentation de deux candidats vaccins pour les canards. Une concertation européenne sera nécessaire pour passer à une éventuelle vaccination à grande échelle.

Bourse : une claque salutaire à la Une de l'Opinion

Le recul des marchés actions depuis le début d’année marque le début de la fin du soutien des banques centrales. Une normalisation à haut risque, mais nécessaire. Mieux vaut tôt que tard.

Le big bang du nouveau bac à la Une du Parisien

C’est un «monument» de notre système scolaire qui change totalement cette année et pas à cause du Covid-19. L’examen, qui concerne plus d’un demi-million d’élèves de terminale générale et technologique, est issu de la réforme du bac lancée en 2019. Et ce n’est pas rien : les deux épreuves de spécialité, qu’ils passent du 11 au 13 mai, pèsent plus d’un tiers de la note finale.