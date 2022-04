Kiosque

Le massacre des civils à la Une du Parisien

"Nos reporters dans l'enfer des villes libérées" Ukraine

La Barbarie, Ukraine à la Une de Libération

Macron s'affiche en rempart contre les extrêmes à la Une du Figaro

La tentation protestataire à la Une de La Croix

Macron, une campagne en quête de sens à la Une de l'Opinion

L'unique meeting de campagne du président-candidat a servi à multiplier les emprunts à droite et à gauche, comme s'il s'agissait non de convaincre par un discours cohérent, mais de séduire le plus d'électeurs possible en vue du second tour

Crédit immobilier: le virage de l'inflation à la Une des Echos