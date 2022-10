Les Unes du jour : Au pied du mur, l’exécutif contraint d’activer le 49-3

Kiosque

Au pied du mur, l’exécutif contraint d’activer le 49-3 à la Une du Figaro

Cette fois-ci, le couperet doit tomber. Après plus d’une semaine de discussions autour du budget 2023, le gouvernement s’apprête à annoncer vouloir faire adopter son texte sans vote, via l’article 49-3 de la Constitution. Cet outil controversé sera «probablement» déclenché ce mercredi, a indiqué mardi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.

Impôts,santé : les derniers arbitrages à la Une des Echos

Le 49-3 va être mis en oeuvre ce mercredi, dernier jour d'examen de la première partie du budget. Le gouvernement défend sa volonté d'être allé au bout des débats. Le Conseil des ministres va aussi autoriser l'utilisation du 49.3 pour le budget de la Sécurité sociale

A quel jeu jouent les 62 députés LR ? à la Une de l'Opinion

A l'Assemblée nationale, le groupe LR occupe une place d'arbitre. Mais son comportement désarçonne l'exécutif. Sans logique de groupe, c'est d'abord une addition d'individualités

Meurtre de Lola, l'onde de choc à la Une du Parisien

Le meurtre de la petite Lola se mue en polémique politique. Droite et RN pointent du doigt ce qui serait la «responsabilité» du gouvernement dans le drame du meurtre de l’adolescente. La majorité accuse en retour l’opposition d’instrumentalisation, alors qu’une manifestation est prévue jeudi à Paris.

L'avertissement à la Une de Libération

Suivies dans tout le pays, les manifestations interprofessionnelles de mardi ont valeur d’avertissement pour l’exécutif. Inquiets du pouvoir d’achat, les Français interrogés par Viavoice pour «Libération» en imputent majoritairement la faute au gouvernement.

Iran, La colère toujours à la Une de La Croix

Face à un mouvement qui s’inscrit dans la durée et voit de nouvelles catégories de population le rejoindre, des voix politiques et militaires se font entendre pour dénoncer la politique répressive, et contreproductive, du régime.