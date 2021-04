Les personnes traitées à l'hydroxychloroquine dans l'institut de Didier Raoult ont reçu de grosses factures

Didier Raoult

"En 2020, des milliers de malades du coronavirus sont allés se faire traiter à l'hydroxychloroquine, à l'institut marseillais du Professeur Didier Raoult. Des mois plus tard, la facture est particulièrement salée et suscite l'incompréhension" explique une enquête diffusée dans le journal de 20 heures de France 2.

"mais beaucoup n’imaginent alors sans doute pas le montant de la facture." Un patient raconte qu'il est allé trois fois à l’IHU pendant le suivi de son traitement à l’hydroxychloroquine," Le montant de la facture est de 3800 euros au total, dont 758 euros pour sa mutuelle. "Je pense qu’on est sur des montants faramineux," s’étonne-t-il au regard de sa prise en charge : " trois consultations, deux électrocardiogrammes, trois tests PCR et une prise de sang… c'est pas possible !"

"si le patient n’est pas dans un état critique et qu’il n’y a pas de surveillance médicale particulière, l’établissement devrait facturer une consultation de spécialité, avec un électrocardiogramme et un prélèvement de laboratoire." une ancienne médecin contrôleur de la Sécu résume : "il y en aurait, à la louche, pour 200 à 300 euros maximum.” Soit quatre à six fois moins que le forfait hospitalisation de jour qui a été appliqué. Affaire à suivre...

On note par ailleurs, souligne Le Figaro, que l'enquête diffusée RMC Story mardi soirdans le magazine «La face cachée de» consacré à Didier Raoult n’a attiré que 188.000 téléspectateurs en moyenne (0,8% de PDA) selon Médiamétrie. Un score très faible pour la chaîne de la TNT, avant-dernière du tableau des audiences juste devant France 4.

Cela n'empêche pas les partisans du professeur de dénoncer un #RaoulGate et les critiques qu'ils considèrent comme injustifiées