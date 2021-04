Les élections régionales pourraient être reportées d'une semaine selon Richard Ferrand (qui n'a pas expliqué les raisons de ce décalage)

Richard Ferrand

Selon le président de l’Assemblée nationale le second tour aurait donc lieu le 27 juin au lieu du 20 juin

Invité de RTL, mardi matin, le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, a indiqué que le Premier ministre proposerait "peut-être" que le second tour des élections régionales soit organisé le dimanche 27 juin. Le calendrier électoral prévoit normalement que celui-ci se tienne le 20 juin, et le premier tour le 13 juin.

« Le Premier ministre a consulté la terre entière et il a bien fait, et c’est à son honneur, a aussi commenté Richard Ferrand. Je veux ici d'ailleurs condamner ici tous ceux qui tantôt hurlent parce qu’on ne consulte pas assez, et hurlent parce qu’on consulte tout le monde » a ajouté Richard Ferrand.

Le premier tour aurait lieu le 20 juin, lne semaine après la date prévue au départ. « Je le pense et je m’en félicite » a ajouté Ferrand sans expliquer ce qui motiait cet éventuel report d'une semaine