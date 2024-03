Les économies à réaliser en 2025 seront « d'au moins 20 milliards d'euros », annonce Thomas Cazenave

Bruno Le Maire et Thomas Cazenave.

Les économies à réaliser sur les budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale devront atteindre «au moins 20 milliards d'euros» en 2025, et non plus les 12 milliards envisagés jusqu'ici, a annoncé mercredi le ministre délégué aux Comptes publics Thomas Cazenave. «Compte tenu des résultats 2023» des finances publiques et «de la révision de nos prévisions de croissance en 2024», abaissée de 1,4% à 1%, «je dois vous dire en transparence que (...) nous devons vraisemblablement porter notre effort de douze à au moins 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires», a annoncé lors d'une audition à l'Assemblée nationale le ministre, venu avec le ministre de l'Economie Bruno Le Maire présenter l'annulation de dix milliards d'euros de crédits de l'Etat pour 2024.

Comme Bruno Le Maire avant lui, il a cependant considéré que les économies de 2024 «ne sont pas une cure d'austérité». «Nous ne renonçons en rien à notre ambition écologique (…) nous ne remettons pas en cause les effectifs prioritaires dans les services publics ou pour la protection des Français, nous respectons les engagements des lois de programmation des armées, de l'intérieur, de la recherche, nous ne remettons pas en cause les chantiers prioritaires de l'éducation nationale», a-t-il énuméré. «Nous n'arrêtons pas notre soutien au développement de l'aide publique au développement», a-t-il dit.