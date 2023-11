Les députés LFI reçoivent la représentante des Palestiniens en France

La représentante de l'Autorité palestinienne en France Hala Abou-Hassira (7L) et la coalition de gauche NUPES devant l'Assemblée nationale à Paris, le 7 novembre 2023

Les députés LFI ont reçu mardi 7 novembre la représentante de l'Autorité palestinienne en France, Hala Abou Assira, à l'Assemblée nationale. À cette occasion, ils ont plaidé pour un « cessez-le-feu immédiat » dans la bande de Gaza.

« Halte au massacre à Gaza et en Cisjordanie, cessez-le-feu immédiat » : écharpes tricolores en bandoulière, des élus Insoumis, auxquels se sont joints des communistes, ont posé avec elle derrière une grande banderole portant cet appel, dans un jardin du Palais Bourbon.

Hala Abou Hassira remerciés les députés pour « ce moment solennel de soutien au peuple palestinien face au massacre perpétré contre lui dans la bande de Gaza ». « Il y a urgence tout de suite d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza », a-t-elle déclaré devant des journalistes, plaidant pour « l'acheminement d'un couloir humanitaire en même temps qui permettrait la survie du peuple palestinien ». « Le moment est très grave, la perte de vies civiles et innocentes est énorme de tous côtés, et il faut sauver les vies innocentes de tous côtés, palestiniennes et israéliennes », a-t-elle ajouté.

Plus tôt dans la matinée, la cheffe de file des députés Insoumis Mathilde Panot avait estimé devant la presse que la France « devrait avoir une voix forte pour appeler au cessez-le-feu immédiat et sans condition et surtout pour rouvrir le processus de paix ».