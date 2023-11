Le télescope spatial européen Euclid dévoile ses premières images de l’univers

Une des premières images en couleurs du cosmos prises par le satellite Euclid, montrant la nébuleuse de la Tête de Cheval

Le télescope spatial européen Euclid a dévoilé, ce mardi 7 novembre, ses premières images. Parmi elles, une nébuleuse ressemblant à une tête de cheval, des galaxies lointaines jamais vues auparavant et même des « preuves indirectes » de l'existence de l'insaisissable matière noire.

Euclid avait décollé en juillet pour la première mission mondiale visant à étudier les mystères cosmiques de la matière noire et de l'énergie sombre. Pour ce faire, il a pour but de cartographier un tiers du ciel - englobant deux milliards de galaxies - pour créer ce qui a été présenté comme la carte en 3D la plus précise de l'Univers.

Euclid a rejoint un autre télescope spatial, le James Webb, à un point d'observation situé à quelque 1.5 million de kilomètres de la Terre. Depuis, la sonde européenne a commencé à envoyer ses premières observations, révélées mardi depuis le Centre européen des opérations spatiales à Darmstadt en Allemagne.

Des images « stupéfiantes et inspirantes qui nous rappellent pourquoi il est essentiel d'aller dans l'espace pour en apprendre davantage sur les mystères de l’Univers », a déclaré Josef Aschbacher, chef de l'Agence spatiale européenne (ESA), dans un communiqué.

Parmi ces clichés, une image de la nébuleuse de la Tête de cheval, au sein de la proche constellation d'Orion, des galaxies spirales et d'autres « irrégulières ».

Une des premières images en couleurs du cosmos prises par le satellite Euclid, montrant l’amas de galaxies de Persée. © Euclid - ESA

Une des premières images en couleurs du cosmos prises par le satellite Euclid, montrant la galaxie spirale IC 342. © Euclid - ESA

Une des premières images en couleurs du cosmos prises par le satellite Euclid, montrant l'amas globulaire NGC 6397. © Euclid - ESA

La particularité d'Euclid est de posséder un large champ de vision « jamais vu dans l'histoire de l’astronomie », là où le James Webb « regarde le ciel à travers le chas d'une aiguille » afin notamment d'explorer les premiers âges de l'Univers, a expliqué à l'AFP Jean-Charles Cuillandre, astronome et physicien au Commissariat à l'énergie atomique (CEA), membre du consortium Euclid.

Alors que la mission européenne doit durer jusqu'en 2029 minimum, les prochaines images seront publiées en janvier 2024.