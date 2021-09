Le pass sanitaire pourrait être prolongé jusqu'à l'été prochain

Nous ne sommes pas encore totalement sortis de la quatrième vague de la Covid-19, mais il est tout de même l'heure de préparer l'avenir. Questionné à ce propos, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a abordé la question du pass sanitaire, mais aussi de la troisième dose et les tests de dépistage.

Un avant-projet de loi a été transmis au Conseil d'État pour que le pass sanitaire puisse être étendu jusqu'à l'été 2022. Une manière d'anticiper l'absence de Parlement durant la période électorale. M. Attal a tout de même rappelé que leur "souhait, c'est de ne pas avoir à y recourir" et que l'"on ne va pas prolonger indéfiniment" certaines mesures.

Concernant les troisièmes doses. Il a jugé que leur nombre était encore "insuffisant" et que "les personnes de plus de 65 ans, ou qui souffrent de fragilités" doivent avoir "recours au rappel vaccinal".

Les tests ne seront plus gratuits dès le 15 octobre. Il a précisé, au nom du gouvernement qu'il n'y a plus "aucune justification à maintenir la gratuité des tests en dehors des cas médicaux". Il indique aussi que ces tests de dépistage coûteront six milliards d'euros en 2021.