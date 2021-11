MHRA

Le molnupiravir, le premier médicament contre le Covid-19, est autorisé au Royaume-Uni par les autorités sanitaires britanniques souligne L'Usine Nouvelle.

Ce médicament est un traitement antiviral qui se distingue par le fait d’être le premier antiviral contre le Covid-19 sous forme de comprimé, donc utilisable directement à domicile par les patients, deux fois par jour pendant cinq jours.

Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à donner son feu vert au molnupiravir, du laboratoire américain Merck.

L’autorité sanitaire britannique, la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA, a annoncé jeudi 4 novembre l’autorisation d’utiliser ce traitement antiviral par les personnes atteintes de formes légères à modérées de Covid-19 et recensant au moins un facteur de risque de formes sévères, comme l’obésité, des troubles cardiaques, des problèmes de diabète, ou tout simplement celles âgées de plus de 60 ans