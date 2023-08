Le JDD est de retour en kiosques ce dimanche 6 août et avec les signatures de Charlotte d'Ornellas, Pascal Praud, Jacques Vendroux ou bien encore Eric Naulleau

Des anciennes éditions du Journal du dimanche; image d'illustration.

Après une grève historique suite à l’arrivée de Geoffroy Lejeune, le Journal du dimanche paraît de nouveau ce dimanche 6 août, une semaine plus tôt que la date annoncée.

Après une grève historique de 40 jours et de nombreux départs de journalistes, un nouveau numéro du JDD a été publié ce dimanche 6 août et est à retrouver dans les librairies et les kiosques. Cette première édition surprise était disponible peu après minuit sur la plateforme du journal. La dernière édition remontait au 22 juin.

La version du Journal du dimanche du 6 août est un numéro de 32 pages. La Une est consacrée à l'insécurité et à la justice après la mort d'un adolescent de 15 ans tué à coups de couteau le 22 juillet dans l'Eure.

La nouvelle secrétaire d'Etat à la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, est la première membre du gouvernement à accorder un entretien au JDD depuis l’arrivée de Geoffroy Lejeune à la tête de l'hebdomadaire.

Ce numéro a été réalisé essentiellement par des journalistes extérieurs, avec peu de membres de la rédaction sortante impliqués.

Les articles et les tribunes de cette édition du JDD du dimanche 6 août sont notamment signés par Charlotte d'Ornellas et Raphaël Stainville (anciens de Valeurs Actuelles, comme Geoffroy Lejeune), Pascal Praud, Jacques Vendroux ou bien encore Eric Naulleau.

Mardi, un accord avait été conclu entre les grévistes et la direction du groupe Lagardère, propriétaire du JDD, mettant fin à la grève historique de la rédaction. La plupart des journalistes du JDD refusaient depuis le 22 juin l’arrivée Geoffroy Lejeune.

Cet accord prévoyait une reprise progressive de l'activité ainsi que la mise en place de conditions d'accompagnement pour les journalistes qui souhaiteraient quitter la rédaction. Une grande partie d'entre eux ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas rester.