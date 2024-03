Le gouverneur de la Banque de France promet que l'inflation reculera à 2% en 2025

Francois Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a également jugé « probable » une baisse des taux de la Banque centrale européenne « au printemps »

Invité sur France info, François Villeroy de Galhau a dit avoir « de bonnes nouvelles » sur le front de l’inflation : « Nous sommes en train de gagner la bataille contre l'inflation. (…) Il y a un an on était au plus haut, à 7%. Aujourd'hui, on est redescendu à 3 et nous allons ramener l'inflation à 2% d'ici à l'an prochain, c'est notre objectif », a déclaré le gouverneur de la Banque de France.

« L'inflation alimentaire était à deux chiffres il y a un an. Là aussi les choses vont dans le bons sens. (…) On est à 3,5% aujourd'hui, les produits frais étant pratiquement à une inflation zéro », a encore indiqué François Villeroy de Galhau.

Une désinflation permettra d'augmenter le « pouvoir d’achat » des ménages, puis « la consommation ». Il ajoute que si les salaires ont progressé moins vite que l'inflation l'an passé, « cette année, ça va être l’inverse ».