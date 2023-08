Le chômage des jeunes baisse mais ils occupent largement les emplois précaire, selon l'Urssaf

Il n'y a pas de remèdes miracle en économie, une étude récente de l'Urssaf en atteste. Selon les chercheurs de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf), en France, les jeunes de moins de 30 ans sont de plus en plus nombreux à travailler, le revers de la médaille est qu'ils occupent souvent des postes précaires, et ce largement d'avantage que les autres tranches d'âge. Une enquête dont Ouest France s'est fait l'écho, vendredi 4 août, où l'organisme se réjouit d'une "démontrent une présence croissante et significative des jeunes dans l’activité économique du pays", en 2021 et 2022.

Une surreprésentation dans les emplois précaire qui se traduit le plus souvent par l'adoption du statut d’autoentrepreneur, souple mais aussi très peu protecteur. Ainsi, en 2021, parmi les nouveaux auto-entrepreneurs, notamment dans la livraison à domicile, quelques 64,4 % des travailleurs avaient moins de 30 ans. Au total, toutes branches confondues, ils représentent ainsi 20 % des autoentrepreneurs. Alors qu'ils n'incarnent que 6% des travailleurs indépendants, dont certains ont des situations très confortables, leur part atteint 49,9 % pour la livraison à domicile. Un taux déjà élevé en 2020, à 41,5 %.

De quoi tirer un autre constat, proche : les postes peu rémunérateurs leur échoient largement, avec pour conséquence majeure de devoir cumuler plusieurs activités pour s'en sortir. Ainsi, fin 2021, 30,2 % des jeunes autoentrepreneurs de moins de 26 ans cumulaient également un emploi salarié dans le privé, avec une généralisation du temps partiel. "Dans tous les secteurs, le taux horaire des moins de 30 ans est en dessous de celui de la population totale", précise l'Urssaf. Ce qui explique que le revenu annuel moyen des jeunes indépendants soit deux fois moins élevé par rapport à l’ensemble des travailleurs indépendants, 19 396 €, contre 41 258 €.

L'étude de l'Urssaf révèle également que 40,9 % des 27,6 millions d’embauches comptabilisées en 2022 concernent les moins de 30 ans. Un chiffre s'expliquant par la prise en compte récente dans les chiffres de l'Urssaf du recours à l’apprentissage.