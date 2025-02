Santé

L’Assurance maladie victime d’une fraude massive : plus de 7 millions d’euros de préjudice

La police judiciaire a démantelé un important réseau de fraude ayant touché 75 caisses d’Assurance maladie et 54 mutuelles en France. Plus de 7 millions d’euros ont été détournés par les escrocs qui ont eu recours à des fausses factures. Trois suspects ont été arrêtés et seront jugés en 2026.