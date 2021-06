Jean-François Delfraissy

Alors que plusieurs villes ont décidé de lever l'obligation de porter le masque dans la rue, Invité de RTL ce matin, le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy a reconnu qu'il serait "très difficile de garder le port du masque après le 30 juin".

"Il faut être raisonnable, estime le médecin. Les gens à la la campagne, sur les plages et les gens qui vont se balader vont nous dire d'arrêter. Mais il faut faire attention à ne pas l'enlever maintenant, car si on prend une décision maintenant, ça veut dire que dans une certaine mesure, on lève les mesures barrières, et pas seulement le port du masque à l'extérieur", a ajouté le médecin.

Concernant l'hydroxychloroquine qu'il évoquait dans email au docteur Fauci, son équivalent américain, le Français explique qu'il y avait une pression sociétale et politique", précise ce mardi 8 juin le spécialiste au micro de RTL. Avant d'entrer un peu plus en détails : "Il y avait des politiques médecins, des politiques du Sud, des politiques du Nord, de droite, de gauche..." Mais il précise "Je n'avais aucune pression du gouvernement."