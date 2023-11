© AFP/SAID KHATIB

Aide humanitaire

La France « favorable » à un contrôle plus strict des aides versées par l'UE aux Palestiniens

La France se déclare favorable aux contrôles plus stricts des aides versées par l'UE en faveur des Palestiniens pour éviter qu'elles ne tombent entre les mains du Hamas mais rappelle la nécessité que cette aide « arrive avec facilité et en plus grand nombre »