La France est prête pour la guerre, mais pas à une guerre longue selon un think-tank anglo-saxon

Les forces françaises, «compte tenu de leurs priorités stratégiques, ont toujours plus de capacités que la plupart des autres armées européennes. Mais la capacité de la France de soutenir un conflit de haute intensité est, quoi qu’il en soit, limitée. Les militaires français pourraient être en mesure d’accomplir toutes leurs missions mais ils manquent de masse: ces opérations épuiseraient rapidement ses ressources matérielles et humaines»,souligne le rapport de la Rand.

Les analyses des chercheurs anglo-saxons rejoignent celles de l’Ifri, qui a publié fin juin un rapport sur la problématique de la masse dans les armées. Les conclusions sont sans ambiguïté. «La composante aérienne pourrait se voir clouée au sol faute de missiles au bout d’une dizaine de jours seulement, et cela sans tenir compte de l’attrition, de la disponibilité technique ni de la probabilité de destruction des missiles eux-mêmes», relèvent les auteurs à partir d’une analyse comptable du nombre de missiles disponibles pour l’armée de l’air. La Marine est elle aussi configurée «au plus juste» et l’armée de terre, plus que les autres, sont soumis à la pression de la quantité.