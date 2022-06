La France continue à sortir le chéquier, tandis que d'autres baissent les dépenses publiques

Drapeaux

Contrairement à la France, tous les pays européens ont envoyé leur trajectoire de rétablissement des comptes publics. Comment se situe l’Hexagone par rapport à ses cinq principaux voisins ? Pour l’heure, elle dépense plein pot.

La France n’a toujours pas envoyé à la Commission européenne son programme de redressement des comptes publics, le « programme de stabilité », attendu en temps normal le 30 avril au plus tard. Il faut dire qu’en décidant de mettre la totalité du surplus de recettes surprise de 2022 dans la lutte contre l’inflation et la défense du pouvoir d’achat – une coquette somme de 55 milliards d’euros, ont annoncé Bruno Le Maire et Gabriel Attal mercredi–, l’exécutif n’envoie pas le plus rigoureux des messages à Bruxelles écrit l'Opinion.

La France affiche pour sa part un taux de dépenses dix points supérieur à celui de ses voisins (59 % du PIB en 2021). Un simple retour dans la moyenne européenne signifierait une réduction de 250 milliards d’euros des dépenses. Impensable. Et si la fin des mesures d’urgence va permettre de réduire un peu ce taux hors norme, cette réduction sera limitée parla forte progression des dépenses courantes durant la crise, cachées derrière la couverture du « quoi qu’il en coûte ». A n’en pas douter, la France d’Emmanuel Macron restera championne du monde de la dépense ajoute l'Opinion.