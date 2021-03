La côte de Macron remonte chez les jeunes de 18 à 24 ans : quinze points de plus en un mois

Sondage Kantar-OnePoint

Le président de la République redevient majoritaire (51%) dans la tranche d’âge 18-24 ans selon un sondage Kantar Public - OnePoint pour le Figaro Magazine.

L’effet du non-reconfinement décidé voilà quelques semaines? Ou l’effet du défi lancé aux deux youtubeurs McFly et Carlito dont la vidéo a largement dépassé les 10 millions de vues ? s'interroge Le Figaro.

Par ailleurs on constate que ca cote de confiance du président de la République reste stable à 39%, comme celle du premier ministre (32%).

Mais Emmanuel Macron perd dans le même temps des soutiens chez les plus âgés: -6 chez les 50-64 ans (32%) et -2 chez les plus de 65 ans (43%). Les difficultés à prendre des rendez-vous pour se faire vacciner expliquent sans doute une partie de ce mécontentement,