Josephine Baker va entrer au Panthéon le 30 novembre

Josephine Baker en 1960 à New York.

L'artiste et résistante franco-américaine sera la première femme noire à entrer au Panthéon.

L'artiste multi-facettes Joséphine Baker, également figure éminente de la Résistance et de la lutte antiraciste, entrera au Panthéon le 30 novembre, annoncent l'AFP et le Parisien ce dimanche 22 août.

La décision a été annoncée le 21 juillet par Emmanuel Macron à un groupe de personnalités favorables à cette panthéonisation, raconte le Parisien. Parmi elles, "le romancier Pascal Bruckner, le chanteur Laurent Voulzy, l'entrepreneuse Jennifer Guesdon, l'essayiste Laurent Kuperman et surtout Brian Bouillon-Baker, un des fils de Joséphine Baker".

"On a parlé de la femme engagée, de l’icône triptyque qu’elle est sur les valeurs de la République. Et puis c’était aussi une femme très contemporaine : mariée plusieurs fois, qui n’a pas pu avoir d’enfant mais qui choisit d’en adopter douze. Ce qui n’est pas commun. Une icône libre aussi, bisexuelle, franc-maçonne", raconte Jennifer Guesdon, initiatrice du comité Osez Joséphine, au Parisien.

La cérémonie aura lieu le 30 novembre. La célèbre meneuse de revue, née dans le Missouri et enterrée à Monaco, deviendra la première femme noire et la première artiste de scène à reposer dans la nécropole laïque.

Vedette du music-hall et icône des années folles, Josephine Baker est devenue française en 1937, après son mariage avec Jean Lion. Elle a joué pendant la Seconde Guerre mondiale un rôle important dans la résistance à l'occupant et a utilise ensuite sa grande popularité au service de la lutte contre le racisme et pour l'émancipation des Noirs, en particulier en soutenant le mouvement américain des droits civiques.

Le dossier en faveur de l'interprète de la célèbre chanson «J'ai deux amours» avait été examiné une première fois fin juin par l'Élysée, selon Le Parisien. Une pétition en faveur de la panthéonisation de l'artiste, lancée il y a deux ans par Laurent Kupferman, avait rassemblé 38.000 signatures.