« Jean-Luc Mélenchon n’est pas titulaire d’un mandat, il n’a manifestement qu’un compte Twitter », raille Yaël Braun-Pivet

« Jean-Luc Mélenchon n’est pas titulaire d’un mandat, il n’en a plus, il n’a manifestement qu’un compte Twitter », a raillé la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, invitée à l’antenne de CNews ce lundi matin. Une réponse, non sans ironie, à la publication du leader insoumis sur X (ex-Twitter) ce dimanche : « Toute la droite et l’extrême droite pourtant unis ont échoué à reproduire les mobilisations générales du passé. Le rejet de l’antisémitisme est plus large en France. Ils l’ont rabougri et rendu ambigu. Le peuple français restera uni malgré ses dirigeants ».

Des critiques qui n’ont pas manqué de faire réagir Yaël Braun-Pivet : « C’est sa pensée peut-être qui est rabougrie ». Avant d’ajouter : « Dans ses expressions, il ne fait que salir ce qui s’est passé hier ».

Alors que Jean-Luc Mélenchon et ses troupes étaient absents à la marche contre l’antisémitisme, qui a réuni 105 000 personnes à Paris et plus de 182 000 dans toute la France, les députés de LFI ont participé un rassemblement alternatif au square de la Place-des-Martyrs-Juifs-du-Vélodrome-d’Hiver, dans le 15e arrondissement de Paris.