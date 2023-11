«Je suis ici pour discuter du chemin d'adhésion de l'Ukraine à l'UE»: Ursula Von der Leyen est à Kiev

Bruxelles doit rendre un rapport le 8 novembre sur l'état des progrès réalisés par l'Ukraine et se prononcer sur l'ouverture ou non de négociations d'adhésion.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est arrivée samedi matin à Kiev pour discuter avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky de l'élargissement de l'Union européenne, a-t-elle annoncé sur le réseau social X.

«Je suis ici pour discuter du chemin d'adhésion de l'Ukraine à l'UE», ainsi que du soutien financier de l'UE «pour reconstruire l'Ukraine en tant que démocratie moderne et prospère», a-t-elle indiqué à son arrivée à la gare de Kiev, où elle a été accueillie par Volodymyr Zelensky.

La Commission doit rendre le 8 novembre son rapport sur l'état des progrès réalisés par l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, et se prononcer sur l'ouverture ou non de négociations d'adhésion, avant que les Vingt-Sept ne se saisissent de la question lors d'un sommet à Bruxelles à la mi-décembre.

Lors de cette sixième visite d'Ursula von der Leyen en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022, la dirigeante compte également aborder «le soutien militaire» des Européens, ainsi que «le douzième paquet de sanctions» de l'UE contre la Russie, en cours de préparation, a-t-elle déclaré à des journalistes, dont des membres de la «European Newsroom» qui regroupe des agences de presse européennes dont l'AFP.

«Le plus important message est de réaffirmer que nous nous tiendrons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra», a-t-elle insisté, alors que Kiev s'inquiète de voir le soutien des Occidentaux s'effriter en raison du conflit entre Israël et le Hamas. «C'est vrai que l'attention du monde est désormais davantage concentrée» sur le Proche-Orient, a-t-elle reconnu. «Mais j'avais programmé ce voyage (à Kiev) de longue date, c'est le type de voyage traditionnel avant de présenter un rapport sur l'élargissement de l'UE», a-t-elle poursuivi.