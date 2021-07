Intempéries en Allemagne : une trentaine de morts, une cinquantaine de disparus

Angela Merkel

De violentes pluies et des inondations frappent l’ouest de l’Allemagne, où six maisons ont été emportées dans une rivière signale Le Point. Dans la commune de Schuld, au sud de Bonn six maisons en bord de rivière se sont effondrées. Les services de secours comptent au total entre 50 et 60 disparus.

La région touchée par les intempéries est la plus peuplée d’Allemagne, et 135 000 foyers seraient privés d’électricité. Faute de courant, les secours ont dû évacuer lprès de 500 patients d'une clinique de la ville de Leverkusen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à 20 kilomètres de Cologne.

« Je suis bouleversée par la catastrophe que doivent endurer tant de personnes dans les zones inondées. Ma sympathie va aux familles des morts et des disparus » a déclaré Angela Merkel sur Twitter qui est en déplaement aux Etats-Unis où elle va rencontrer le président américain Joe Biden.