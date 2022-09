Insécurité : David Lisnard veut que l'ordonnance de 1945 et l'excuse de minorité soit revues

David Lisnard

Le président de l'Association des maires de France dénonce la "décivilisation" des plus jeunes

Invité ce mercredi matin sur BFMTV-RMC, David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, a dénoncé un "véritable échec national" en matière de lutte contre l'insécurité, qui selon lui "ne doit plus faire partie du paysage français."

Pour David Lisnard, l'augmentation inquiétante des atteintes aux biens et personnes renvoie à "une défaillance régalienne", mais surtout à "un problème de décivilisation", chez les plus jeunes.

"Ce que nous proposons c’est qu’au-delà de 16 ans, quand il y a une atteinte grave physique ou morale à la victime, il n’y ait plus d’excuse de la minorité. En dessous on souhaite une excuse de minorité qui soit revue sur 20% de la peine et pas 50% de la peine. Il faut revoir l’ordonnance de 1945", a ajouté David Lisnard sur BFMTV-RMC.