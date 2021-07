Inondations en Inde : le bilan s'alourdit à plus de 130 morts

Des pluies torrentielles ont frappé l'Inde ce weekend.

Le bilan des inondations et des glissements de terrain provoqués par les fortes pluies de mousson en Inde s'est alourdi à 136 personnes, ont annoncé samedi les autorités, après que des pluies de mousson torrentielles ont provoqué des glissements de terrain et inondé des zones de faible altitude, isolant des centaines de villages. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues.

Au moins 38 personnes ont été tuées à Taliye, à 180 kilomètres au sud-est de la capitale financière Mumbai, lorsqu'un glissement de terrain a rasé la majeure partie du petit village, ont déclaré les autorités de l'État. "De nombreuses personnes ont été emportées par les eaux alors qu'elles tentaient de s'enfuir" lorsque le glissement de terrain s'est produit, a déclaré à l'AFP un villageois, Jayram Mahaske, dont des proches sont restés bloqués.

Plus de 90 000 personnes ont été évacuées des zones touchées pour être mises en sécurité alors que de fortes averses continuent de faire des ravages. Certaines parties de la côte ouest de l'Inde ont reçu jusqu'à 594 millimètres de pluie en 24 heures, obligeant les autorités à évacuer les personnes des zones vulnérables tout en libérant l'eau des barrages qui menaçaient de déborder. "De très fortes pluies inattendues ont déclenché des glissements de terrain dans de nombreux endroits et inondé des rivières", a déclaré aux journalistes le ministre en chef Uddhav Thackeray, qui dirige le gouvernement de l'État du Maharashtra. "Les barrages et les rivières débordent. Nous sommes obligés de libérer l'eau des barrages et, en conséquence, nous déplaçons les personnes résidant près des berges vers des endroits plus sûrs", a-t-il déclaré.

Les pluies de mousson saisonnières de juin à septembre provoquent chaque année des décès et des déplacements massifs dans toute l'Asie du Sud, mais elles fournissent également plus de 70 % des précipitations de l'Inde et sont cruciales pour les agriculteurs. Certains experts estiment que sous l'effet du réchauffement climatique, ces précipitations sont de plus en plus intenses.

À Lire Aussi

Inondations catastrophiques en Europe, mega vague de chaleur en Amérique du Nord : mais pourquoi autant de retard dans l’adaptation de nos villes au dérèglement climatique ?