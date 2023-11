Inflation alimentaire: la France est désormais l'un des pires élèves d'Europe occidentale

Il y a encore quelques mois, la France était un des pays européens ou les prix augmentaient le moins vite selon le baromètre de l'inflation en Europe de l'Ouest que réalise le panéliste NielsenIQ pour le magazine spécialisé LSA.

Cet outil compare les prix des produits de grande consommation frais et en libre service, alimentaires et d'hygiène-beauté, au sein de sept pays d'Europe occidentale (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Portugal, Royaume-Uni et la France). Selon ses chiffres, l'inflation annuelle s'élevait à moins de 12% en janvier dernier en France, ce qui classait alors l'Hexagone au second rang des pays dont la hausse des prix alimentaires était la plus faible, juste derrière la Belgique qui était proche des 11%.

Sept mois plus tard, la situation s'est complètement inversée et la France figure désormais parmi les pires élèves d'Europe occidentale en matière d'inflation alimentaire. Avec une hausse des produits de grande consommation qui a atteint 9,5% en septembre, seule son voisin belge fait pire en restant au-dessus de la barre des 10%.

En analysant l'inflation cumulée depuis janvier 2022, cet indicateur affichait 13% en février dernier pour la France, à un niveau très proche du meilleur élève portugais et ses 12,9%. Six mois plus tard, le Portugal reste leader (+12,4% entre janvier 2022 et août 2023) tandis que l'Hexagone est de loin le pays avec l'inflation cumulée la plus forte sur la période: presque +18%.