Jean Castex

La prise de parole du premier ministre, prévue à 18h, a été décalée dans l'attente de l'avis de l'Agence européenne du médicament sur l'utilisation du vaccin AstraZeneca signale Le Figaro.

Avant la conférence de presse de Jean Castex ce jeudi beaucoup d'hypothèses mais une certitude signale Le Monde : les écoles resteront ouvertes en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. L’hypothèse de leur fermeture « ne fait pas partie de la base de travail », a assuré le porte-parole du gouvernement. « L’école, c’est ce qu’il faut fermer en dernier », soutient le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en soulignant que « la contamination reste encore faible en milieu scolaire grâce au respect des mesures barrières ».

Autre certitude, pour l'instant, pas de confinement national, toujours selon Le Monde: Mercredi, Emmanuel Macron a évoqué des restrictions « pragmatiques, proportionnées, territorialisées » pour « protéger les plus vulnérables et nos soignants ». « La stratégie localisée reste la bonne, a confirmé M. Attal. Elle permet de limiter de manière précise et proportionnée l’extension du virus. » Et d’épargner certains territoires, comme Provence-Alpes-Côte d’Azur, où le gouvernement ne prévoit pas « à ce stade » de mesures supplémentaires.