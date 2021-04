Il existe un "lien" entre le vaccin AstraZeneca et les cas de thrombose selon un responsable italien de l'Agence européenne des Médicaments

AstraZeneca

"Maintenant, nous pouvons dire, il existe un lien entre les événements indésirables rares et le vaccin. Mais nous ne savons pas ce qui les provoque" a déclaré au quotidien italien Il Messaggero, Marco Cavaleri, responsable de la stratégie vaccinale.

«Les cas sont extrêmement rares et le rapport bénéfice / risque est toujours en faveur des vaccins. Mais maintenant il est de plus en plus difficile d'affirmer qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre la vaccination par AstraZeneca et de très rares cas de caillots sanguins inhabituels associés à un faible nombre de plaquettes ». selon Marco Cavaleri.

Il ajoute que «les jeunes femmes, souvent protagonistes des cas de thrombose, souffrent moins des effets du Covid, il va donc falloir évaluer le rapport bénéfice / risque pour elles»