Harcèlement moral : peine moins lourde en appel pour Didier Lombard, l'ex-PDG de France Télécom

Didier Lombard

Peines allégées en appel pour Didier Lombard, 80 ans, l'ex-PDG de France Télécom, et Louis-Pierre Wenès, 73 ans, son ancien numéro 2 note Le Parisien.

Didier Lombard et Louis-Pierre Wenès avaient été condamnés en décembre 2019 à un an d’emprisonnement, dont huit mois avec sursis, et 15 000 euros d’amende pour leur « rôle prééminent » dans la mise en place d’une politique de réduction des effectifs « jusqu’au-boutiste » sur la période 2007-2008 chez France Télécom, au cours de laquelle 19 employés s'étaient suicidés, 12 avaient tenté de le faire et 8 ont subi un épisode de dépression ou un arrêt de travail.

France Télécom avait été privatisée en 2004 et l'entreprise est devenue Orange en 2013.

Didier Lombart a écopé d’un an de prison assorti en totalité du sursis. Il s’est vu infliger la même amende d’un montant de 15 000 euros que celle prononcée en première instance en 2021. Louis-Pierre Wenès, est également condamné en appel à un an de prison assorti du sursis et 15 000 euros d’amende précise Le Parisien.