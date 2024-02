Guerre en Ukraine : Macron reçoit une vingtaine d’alliés de Kiev ce lundi à Paris

Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, essentiellement européens, se réunissent lundi à Paris à l'initiative du président français Emmanuel Macron pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine.

Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, essentiellement européens, se réunissent lundi à Paris à l'initiative du président français Emmanuel Macron pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine, en situation critique face à Moscou et dont le sort est suspendu à l'aide occidentale.

Le but est de «remobiliser et examiner tous les moyens de soutenir l'Ukraine efficacement», indique l'Élysée, au moment où Kiev, en manque d'armes et de munitions, se trouve dans une situation très difficile face à la Russie. «Il s'agit de contredire l'impression que les choses sont en train de se déliter, de réaffirmer que nous ne sommes pas fatigués et que nous sommes déterminés à faire échec à l'agression russe. Nous voulons envoyer le message clair à Poutine qu'il ne l'emportera pas en Ukraine», insiste la présidence française. «Nous ne sommes ni résignés, ni défaitistes», martèle l'Élysée, «il n'y aura pas de victoire de la Russie en Ukraine».