Guerre en Ukraine : l'Otan affirme que Bakhmout pourrait tomber "dans les prochains jours"

Selon Moscou, la capture de la ville permettrait "de nouvelles opérations offensives en profondeur".

La ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, au coeur des combats depuis des mois et menacée d'encerclement par l'armée russe et le groupe paramilitaire Wagner, pourrait tomber "dans les prochains jours", a mis en garde mercredi le secrétaire général de l'Otan.

La chute de la ville, dont le groupe paramilitaire russe Wagner a revendiqué mercredi la prise de la partie orientale, laisserait "la voie libre" à l'armée russe dans l'est de l'Ukraine, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Selon Moscou, la capture de la ville permettrait "de nouvelles opérations offensives en profondeur".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré, dans une interview à la télévision américaine CNN diffusée mercredi, que ses troupes étaient résolues à tenir dans la ville.

En cas de chute de Bakhmout, les Russes "pourraient aller plus loin. Ils pourraient aller à Kramatorsk, ils pourraient aller à Sloviansk, la voie serait libre", a-t-il mis en garde.