Gironde : un homme « planifiant une action violente » lors du passage de la flamme olympique interpellé

Un jeune homme appartenant au mouvement Incel a été interpellé en Gironde, ce mardi 21 mai 2024.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce jeudi matin sur X (ex-twitter) qu'« un individu planifiant une action violente lors du passage du relais de la flamme olympique à Bordeaux a été interpellé ».

Selon une source policière au Parisien, l’homme interpellé, âgé de 26 ans, est un sympathisant du mouvement Incel, qui se veut un groupe de jeunes hommes violents et misogynes. Il a été interpellé par les forces de l’ordre à Eysines (Gironde) mardi et placé en détention provisoire mercredi. L’homme est poursuivi pour « apologie de crime et association de malfaiteurs ».

« En garde à vue, l’intéressé a admis avoir envisagé un passage à l’acte, sans lieu déterminé, suite à une agression subie. Aucune référence à la flamme olympique n’a été évoquée », a cependant souligné Frédérique Porterie, la procureure de la République à Bordeaux, dans un communiqué à l’AFP.

Après son passage dans le Périgord, la flamme olympique est attendue à Libourne puis à Bordeaux en fin de journée ce jeudi.

Le 17 mai, l’enquête avait été ouverte « après un signalement » de la plateforme Pharos « qui avait détecté un message inquiétant pouvant correspondre à une apologie de crime et faisant référence à la tuerie de masse survenue en Californie le 23 mai 2014 », a précisé la magistrate.

Un « revolver gom-cogne, plusieurs téléphones portables et un ordinateur » ont été saisis par la police lors d’une perquisition.

Gérald Darmanin a salué les policiers « et plus largement l’ensemble des agents du ministère de l’Intérieur qui sécurisent cette fête populaire avec un professionnalisme et un engagement remarquables ».