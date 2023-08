Geneviève de Fontenay, ancienne présidente et fondatrice du Comité Miss France, le 27 octobre 2020 à Saint-Cloud, près de Paris

La « Dame au Chapeau » n’est plus. Geneviève de Fontenay est décédée à l'âge de 90 ans, annonce ce mercredi son fils Xavier à nos confrères de TF1-LCI. Elle s’est éteinte à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) à 23h mardi soir, d'un arrêt cardiaque dans son sommeil, précise-t-il.

Très diminuée, elle a passé ses dernières heures avec son frère et l'une de ses petites filles, selon la même source. L'enterrement se déroulera à Paris et la dépouille reposera dans le caveau familial.

L’ancienne dirigeante du Comité Miss France, qui en avait pris seule la tête en 1981, avait « tourné la page des Miss » en 2015, après plus de 60 ans de règne sur le concours de beauté. Connue pour ses chapeaux, son style et son franc-parler, cette icône française défendait farouchement la tradition des reines de beauté « ambassadrices de l'élégance et de la morale ».