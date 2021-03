Face à la tension dans les hôpitaux d'Île-de-France, des malades seront bientôt évacués vers d'autres régions

Un an après l'apparition de la pandémie dans notre pays, notre système hospitalier fait face à une nouvelle recrudescence des entrées en réanimation. Une situation particulièrement préoccupante dans les hôpitaux d'Île-de-France où la barre des 1000 patients en réanimation vient d'être franchie.

Face à cette situation catastophique, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a évoqué ce mercredi midi, la possibilité de déplacer des malades franciliens se faire soigner dans d'autres régions françaises où le nombre de places disponibles est plus important. Il insiste sur le fait que "nos services de réanimation sont de plus en plus mobilisés et les disparités territoriales sont fortes d'un territoire à l'autre : l'épidémie n'a ni le même visage, ni la même férocité" et appelle ainsi à ne pas "baisser la garde".

Pour le moment l'ARS affirme que les transferts de malades n'ont pas eu lieu et qu'il y a un "manque de "visibilité" pour planifier des telles opérations".

Néanmoins la situation n'est pas comparable à celle de mars 2020 car même si les disparités régionales sont importantes, le système hospitalier est vigilant et les stratégies sont déjà mises en oeuvre pour éviter des saturations.