États-Unis : un sondage donne Trump devant Biden dans cinq états clés

À un an jour pour jour de la présidentielle américaine, un sondage publié ce dimanche 5 novembre par le New York Times donne le potentiel candidat républicain Donald Trump devant le président sortant Joe Biden dans cinq États clés sur six, le démocrate perdant du terrain chez les jeunes et les minorités.

Selon ce sondage, l’ex-président républicain domine son adversaire démocrate dans les intentions de vote du Nevada (52%/41%), la Géorgie (49%/43%), l'Arizona (49%/44%), le Michigan (48%/43%), la Pennsylvanie (48%/44%), tandis que Joe Biden l'emporterait dans le Wisconsin (47%/45%). Dans chacun de ces États disputés par les deux camps, Joe Biden l'avait emporté en 2020.