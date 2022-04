Emmanuel Macron au Champ de Mars

« Après cinq années de transformations, d’heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi. Ce jour du 24 avril 2022, une majorité d’entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les cinq années à venir. » a déclaré Emmanuel Macron depuis le podium installé sur le Champ de Mars.

Le président réélu s'est aussi adressé à cexu qui ont voté pour lui pour faire barrage : "« Je sais aussi que nombre de nos compriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte mais pour faire barrage à l’extrême droite. Et je veux ici leur dire que j’ai conscience que ce vote m’oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines »