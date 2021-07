En Chine, les entreprises ne respectant pas leur quota d'émissions devront payer "un droit à polluer"

Le plus grand pollueur de la planète essaie de tourner la page. Aujourd'hui vendredi 16 juillet est un grand jour selon le PCC, le pays lance son marché carbone pour réduire ses émissions polluantes. Ainsi, elle souhaite compléter son objectif d'une neutralité carbone d'ici 2060. Cet outil devrait l'aider à répondre à cette exigence étant donné qu'il autorise les autorités provinciales à fixer des limites pour les centrales thermiques et les émissions des entreprises. Avec une telle initiative, le PCC espère développer les énergies renouvelables et devenir un leader à ce propos.

Il s'agit alors d'un marché qui ne va concerner uniquement le secteur de l'électricité car les centrales à charon tournent à plein régime sur le territoire. Ce qui n'aide pas à la transition énergétique.

À l'ouverture du marché, la tonne de carbone s'échangeait à 6,8 dollars. Un tarif très abordable compaté à ceux que l'on connait dans l'U-E, encore 36 dollars et en Californie 17 dollars.

Néanmoins, des milliers d'entreprises seront concernés, les obligeant à reconsidérer la question si elle veut payer moins et donc payer moins.

