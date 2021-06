Elysée 2022 : Arnaud Montebourg appelle à créer une « force populaire et républicaine » pour « briser la tenaille » entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen

L'ancien ministre Arnaud Montebourg prononce un discours à l'issue du premier tour de la primaire de gauche pour l'élection présidentielle française, le 22 janvier 2017.

L’ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg a lancé ce lundi 7 juin 2021 un appel à la création d’une nouvelle force populaire et républicaine afin de « briser la tenaille entre entre les blocs bourgeois et réactionnaire » d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen lors de l’élection présidentielle de 2022. Il expose ce projet et dévoile ses intentions dans une tribune publiée dans les colonnes du Monde.

Arnaud Montebourg souhaite faire émerger et faire triompher cette nouvelle force, ce bloc populaire. Son objectif est d'unir, d’unifier, d’élargir et de rassembler entre le bloc bourgeois qui représente l’élite et le bloc réactionnaire.

L’ancien ministre de l’Économie et du Redressement productif a lancé en janvier 2021 un mouvement pour préparer sa candidature à la présidentielle 2022.

A travers cette démarche, il cherche à dépasser le clivage gauche-droite. Arnaud Montebourg s’adresse à des citoyens qui aspirent à s’en sortir par leur travail et à en vivre dignement, qu’ils soient anciennement affiliés à la droite (petits commerçants, artisans, travailleurs indépendants, agriculteurs) ou à la gauche (ouvriers, employés, fonctionnaires de première ligne). Selon lui, ils peuvent former une nouvelle majorité.

Le but politique d’Arnaud Montebourg derrière cet appel est d’établir un nouveau compromis entre des forces qui se sont affrontées mais qui, dans l’intérêt commun de relèvement du pays, chercheraient un accord.

Arnaud Montebourg rappelle notamment que « 4 millions de citoyens ont voté blanc ou nul et 12,1 millions se sont abstenus dans le choix entre En marche! et le FN » lors du second tour de l’élection présidentielle de 2017.

Dans le cadre de cette tribune, il a abordé des thèmes importants comme le contrôle de l’immigration et la lutte contre l’islam politique :

« L'inconnue pour 2022 est de savoir s'il est possible de réunifier cette force populaire et républicaine sur un programme politique interventionniste, régulationniste, républicain et laïc, dans et en dehors des partis ».