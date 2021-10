Election présidentielle : Valérie Pécresse va reprendre sa carte du parti Les Républicains

Xavier Bertrand a fait savoir qu’il ne réadhérerait pas au parti Les Républicains.

Valérie Pécresse s'est confiée au Point sur ce choix d'une nouvelle adhésion au parti LR :

"Je vais adhérer à nouveau aux Républicains. C’est la conséquence logique du fait que j’ai accepté depuis le début de jouer collectif. C’est une question de cohérence. (...) Aujourd’hui, je demande à tous les membres de Libres !, qui partagent comme moi les valeurs de la droite, d’adhérer à LR pour construire ensemble le parti de la reconquête et de l’alternance. Et cette ligne, je me l’applique à moi-même. Notre objectif, c’est, ensemble, de battre Emmanuel Macron".

Valérie Pécresse va officialiser cette décision ce jeudi soir à l’occasion d’une réunion publique à Dijon. Elle a informé le patron des Républicains, Christian Jacob, de sa décision dans la journée.

Valérie Pécresse avait quitté Les Républicains le 5 juin 2019 après la défaite aux élections européennes et suite à la démission consécutive de Laurent Wauquiez.

Selon les règles édictées pour le congrès du 4 décembre, qui doit départager les six candidats en lice (sous réserve qu’ils obtiennent 250 parrainages d’élus), rien n’oblige en théorie Valérie Pécresse et Xavier Bertrand à reprendre leur carte pour candidater.