Edouard Philippe précise que son parti Horizons rejoindra la "maison commune" de la majorité

"Nous lançons désormais notre campagne d’adhésions. Depuis lundi, les Français peuvent rejoindre cette aventure collective." indique Edouard Philippe dans une interview au Figaro, à propos de son nouveau parti, Horizons.

L'ancien Premier ministre déclare qu'Horizons "a vocation à travailler sur le fond, à former des équipes, à formuler des propositions et à présenter des candidats. Je présenterai bientôt nos équipes et notre programme de travail".

Le maire du Havre précise qu'il n'y a pas encore de date pour le congrès fondateur : "Nous annoncerons le moment venu notre organisation. Je veux privilégier le travail de fond et de nouvelles méthodes. J’assume parfaitement de prendre mon temps."

"J’ai de l’estime pour beaucoup des candidats LR à cette primaire (...) Mais je ne me reconnais plus dans certaines de leurs propositions ni dans leurs choix" ajoute l'ancien Premier ministre

Concernant Eric Zemmour, Edouard Philippe déclare au Figaro : "Je ne vois pas les Français confier le destin du pays à quelqu’un qui est le nouveau visage de vieux instincts. "