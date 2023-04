Diffusion d'un photomontage sexuel : Patrick Balkany présent à son procès, la décision rendue le 6 juin

Le procès des époux Balkany, jugés pour avoir diffusé des photomontages à caractère sexuel du premier adjoint de la mairie de Levallois-Perret, s'est ouvert ce mardi après-midi à Nanterre, en présence de Patrick Balkany, qui ne s'est pas exprimé.

Le couple est jugé pour « utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée d’autrui ».

Il est reproché aux époux Balkany d'avoir diffusé en février 2021 un photomontage dans le but de nuire à David-Xavier Weiss, l'actuel premier adjoint de la maire de Levallois, Agnès Pottier-Dumas, ancienne alliée devenue opposante politique des Balkany. Les mis en cause ont expliqué avoir trouvé les photos dans une enveloppe dans une boîte aux lettres et les avoir ensuite envoyées à plusieurs personnes et notamment à Agnès Pottier-Dumas, pour la prévenir. David-Xavier Weiss avait déposé plainte pour divulgation d'un document à caractère sexuel quelques jours plus tard.

Le parquet a requis une amende de 10.000 euros à l'encontre de chaque époux, tandis que la défense a demandé leur relaxe. La décision sera rendue le 6 juin prochain.