Deux rapports français portant sur 22 millions de personnes confirment l'efficacité des vaccins anti-Covid-19

Vaccin

« Les personnes vaccinées de 50 ans et plus ont neuf fois moins de risque d’être hospitalisées ou de mourir du Covid-19 que les non-vaccinées », résument les auteurs de deux rapports publiés lundi 11 octobre par EPI-Phare, un groupement d’intérêt scientifique placé sous la double tutelle de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et de la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) signale Le Monde.

Les auteurs ont analysé les effets des trois principaux vaccins qui sont ou ont été utilisés en France, Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) et Vaxzevria (AstraZeneca). « En conditions de vie réelle, ces trois vaccins montrent une efficacité comparable et très élevée, sur un nombre très important de personnes. Cela, quel que soit l’âge à partir de 50 ans. De plus, cette efficacité se maintient dans le temps, sans montrer de baisse sur les quatre à cinq mois de suivi », résume Mahmoud Zureik, directeur d’EPI-Phare et professeur d’épidémiologie et de santé publique à l’université de Versailles-Saint-Quentin (Yvelines).

Fait sans précédent, ces deux analyses ont été réalisées sur un total de 22,6 millions de personnes. Ce sont « les études épidémiologiques analysant l’efficacité “en vie réelle” des vaccins qui portent sur le plus grand nombre de personnes dans le monde », souligne Antoine Flahault, professeur d’épidémiologie et directeur de l’Institut de santé globale à Genève. « Les études israéliennes sur le sujet, elles, ont inclus près de 6,5 millions de participants, les études britanniques 2,6 millions et les études nord-américaines 3,4 millions », précise l’épidémiologiste suisse.