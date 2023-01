Crise énergétique : sevrée de gaz russe, la Bulgarie signe un accord avec la Turquie

Ce mardi, la Bulgarie a signé un accord pour accéder aux infrastructures gazières de la Turquie.

La Bulgarie va accéder aux infrastructures gazières de son voisin turc, selon un accord signé mardi à Sofia visant à diversifier son approvisionnement à la suite de l'arrêt des livraisons par la Russie après l'invasion de l'Ukraine. «Nous pourrons ainsi acheter du gaz à tous les producteurs internationaux et le décharger en Turquie, là où cela nous convient le mieux sur le plan logistique», a déclaré le ministre bulgare de l'Énergie par intérim, Rossen Hristov.

Selon le ministre turc de l'Énergie, Fatih Donmez, le contrat couvre les treize prochaines années et pourra concerner jusqu'à 1,5 milliard de mètres cubes de gaz naturel liquéfié (GNL) transportés par an, soit la moitié des besoins bulgares. L'accord entre l'opérateur gazier public bulgare Bulgargaz et la société gazière publique turque Botas donne accès aux terminaux comme aux réseaux de transit turc et va en outre «accroître la sécurité des livraisons» dans toute la région des Balkans, a-t-il ajouté.

Avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, Moscou assurait presque la totalité des besoins de la Bulgarie, membre de l'Union européenne (UE) et de l'Otan, soit environ 3 milliards de mètres cubes de gaz par an. Mais le fournisseur a suspendu ses livraisons en avril, Sofia faisant partie des clients ayant refusé de payer en roubles comme l'a exigé la Russie en mesure de représailles aux sanctions européennes.

