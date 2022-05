Olivier Véran

Olivier Véran, le ministre de la Santé a annoncé que le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun à partir du lundi 16 mai.

Cette mesure concerne le taxi, le bus, le métro, le train, et l'avion.

Le ministre a expliqué : « La situation épidémique s’améliore, la pandémie n’est pas terminée, mais le nombre de nouveaux diagnostics au quotidien diminue et nous considérons qu’ils n’est plus adapté de maintenir cette obligation. »

Le port du masque dans les transports était l'une des dernières mesures en vigueur en France contrairement à certains pays.

Exemple en Italie où le port du masque FFP2 est toujours obligatoire en avion, dans les transports en commun, et et dans les théâtres, salles de concert, cinémas, lieux de divertissement et de musique, manifestations et compétitions sportives se déroulant à l’intérieur.