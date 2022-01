Covid-19 : Plusieurs manifestations contre le passe sanitaire ce samedi

Des manifestants rassemblés pour protester contre le passe vaccinal, sur la place du Trocadéro à Paris, le 15 janvier 2022.

Selon des sources policières, ils étaient entre 85 000 et 120 000 dans toute la France, et entre 9000 et 14 000 à Paris, soit quatre fois plus que lors de la mobilisation précédente, le 18 décembre. Dans la capitale, le cortège le plus impressionnant était celui mené par Florian Philippot, le candidat pro-Frexit aux élections présidentielles. De nombreux drapeaux français, parfois régionaux - corses, bretons … - et bannières à fleur de lys flottaient au vent.

Certains manifestants se réclamaient de mouvements d'extrême droite, comme les intégristes catholiques de Civitas. De nombreuses banderoles affichaient un hostilité envers le passe vaccinal, mais aussi envers le vaccin : « C'est pas un virus qu'ils veulent contrôler, c'est vous », « Démocratie en danger » …

Ces manifestations interviennent quelques heures après l’adoption par les députés du projet de loi controversé transformant le passe sanitaire en passe vaccinal. Au Sénat, les débats ont repris, avant un ultime vote à l’Assemblée Nationale dimanche après-midi.

Au total, environ 560.000 personnes dont le schéma vaccinal n'est pas complet sont susceptibles de perdre leur passe, selon le ministère de la Santé.