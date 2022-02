Contacter l'administration : de manière numérique, téléphonique, ou physique, les Français auront le choix

Amélie de Montchalin

Cette mesure concernera les démarches les plus utilisées

"«Donner le choix aux Français» dans leur relation à l'administration. Tel est le leitmotiv d'Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques qui annonce en exclusivité au Figaro plusieurs mesures pour améliorer l'accessibilité des services publics. Une forme de réponse au rapport critique de la Défenseure des droits sur la dématérialisation des services publics, rendu public mardi soir."

Toutes les démarches numériques bientôt disponibles en physique dans les espaces France services, et par téléphone. Cette mesure devrait être effective «d'ici fin 2022», et concernera les «150 à 200 démarches» les plus utilisées par les citoyens, allant d'une demande de carte Vitale à l'inscription à l'examen du permis de conduire.