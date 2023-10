Conflit Hamas-Israël : un aéroport russe pris d’assaut à l’arrivée d’un vol venant de Tel-Aviv

Plusieurs dizaines d'hommes ont pénétré dimanche soir sur le tarmac et dans le terminal de l'aéroport de Makhatchakala, capitale de la république russe à majorité musulmane du Daghestan.

Israël a appelé dimanche la Russie à «protéger tous les citoyens israéliens et tous les juifs» après que plusieurs dizaines d'hommes ont pénétré dans l'aéroport de la capitale de la république du Daghestan à l'annonce qu'un avion en provenance de Tel-Aviv devait y atterrir.

«Israël attend des autorités russes qu'elles protègent tous les citoyens israéliens et tous les juifs et qu'elles agissent de manière décisive contre les émeutiers et contre l'incitation à la violence contre les juifs et les Israéliens», a indiqué le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué, soulignant qu'Israël «voit avec gravité les tentatives d'attaquer des citoyens israéliens et des juifs dans le monde».