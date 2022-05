Condamné pour violences conjugales, le candidat LREM pour les législatives Jérôme Peyrat retire sa candidature

« J’entends que ma candidature aux élections législatives pourrait porter atteinte à ma famille politique. Je la retire », a fait savoir Jérôme Peyrat, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. « J’invite chacune et chacun à regarder précisément les faits qui me sont reprochés, la décision de justice et les autres décisions prises dans cette affaire », explique-t-il.

Stanislas Guerini, délégué général de La République en Marche, avait pris ce matin la défense de Jérôme Peyrat, s’attirant les foudres de l’opposition. Il l’avait décrit comme « un honnête homme ». « Je ne crois pas qu’il soit capable de violences sur les femmes », avait-il estimé. « Si j’avais la conviction ou même le soupçon qu’on a affaire à quelqu’un qui puisse être violent et coupable de violences sur les femmes, jamais je n’aurais accepté cette investiture-là » avait-il assuré.